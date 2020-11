El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció ayer que para el clásico Chivas-América de mañana a las 9 de la noche se pondrá en marcha un Programa Pilo mediante el cual se permitirá el ingreso del 15 por ciento del aforo al estadio del Guadalajara, en la ida de los cuartos de final de la Liguilla por el titulo del Guardianes 2020.

“La mesa de salud ha tomado la decisión de que vamos a hacer un programa piloto para evaluar los protocolos y la operación en el caso de los estadios de Chivas y de Charros, que lo vamos a hacer reduciendo la capacidad del estadio al 15 por ciento, que vamos a evaluar como nos va con ese 15 por ciento, con medidas muy estrictas para controlar ingresos y salidas, que vamos a hacer un ejercicio también de muestreo, vamos a aplicar pruebas en el estadio”.

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus fue claro al afirmar que no se abrirán las taquillas para venta de boletos al publico.

“A que nos apoyen, nos respalden en este plan piloto que no acudan al estadio las personas que no tengan boleto, no van a poder conseguir, no habrá venta, no habrá reventa, no habrá nada de comercio establecido en las afueras del estadio incluso los lugares habituales donde se vende comida estarán cerrados para evitar aglomeraciones o filas, es decir, si te quieres tomar un refresco y comprar un lonche te los van a llevar hasta tu lugar”.

Indicó que hoy la autoridad municipal realizará un recorrido por el estadio para supervisar todos los protocolos que se aplicaran en el juego de mañana.

En tanto, el Club Guadalajara se declara listo para la reapertura de su estadio, dice su presidente, Amaury Vergara.

“Nosotros estamos listos para este reto ahora que las autoridades, la mesa de salud junto con el gobierno nos apoyan en esto, en esta decisión, pues por supuesto estamos listos para colaborar. Para nosotros la salud es lo más importante, seguiremos el protocolo que nos marcó la liga y las autoridades al pie de la letra. El estadio estará seccionado y se respetará la sana distancia y el uso estricto de tapabocas. No se permitirá el acceso a ningún grupo de animación tampoco daremos acceso a menores de 12 años”.

El duelo entre Chivas y América esta programa do para disputarse mañana a las 9 de la noche con 6 minutos.

(Por Manuel Trujillo Soriano).