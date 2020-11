Tras una ausencia de 3 años, el Guadalajara se instaló en la Liguilla por el titulo del futbol mexicano, tras vencer anoche por 1-0 al Necaxa en su duelo de repechaje con solitario gol de Jesús Angulo. El entrenador de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, dijo que sin importar lo apretado del marcador, lo importante es que su equipo calificó a la llamada fiesta grande del futbol mexicano.

“Creo que trabajamos bien el partido durante todo el encuentro desde el inicio comenzamos a presionar tuvimos varias oportunidades de gol pero sin embargo no habíamos capitalizado, entonces creo que el resultado es fundamental y la forma creo que fue buena, no pudimos meter más goles que hubiéramos querido, pero sin embargo, pues con las ausencias y todas las problemáticas que hemos tenido, el equipo se sobrepuso a todas las adversidades y hoy día logra una calificación que era lo que pretendíamos después de 3 años que el equipo no calificaba”.

Tras la derrota, el entrenador del Necaxa, José Guadalupe Cruz, lamentó que su equipo no haya estado a la altura de las circunstancias.

“Nosotros hoy no hemos estado a la altura de los partidos más recientes y no hay que decir mucho mas y felicitar a Chivas por el partido por su avance a los cuartos de final, nosotros vamos a aprender mucho de este compromiso de esta derrota porque hay cosas que dejamos de hacer que nos estaban distinguiendo”.

El clásico entre Chivas y América se podría dar en los cuartos de final, si hoy Monterrey y Toluca ganan sus encuentro ante Puebla y Tigres, respectivamente. Tigres enfrentará a los Diablos Rojos a las 19 horas en el estadio Universitario, mientras que a las nueve, el Monterrey se medirá al equipo poblano.

(Por Manuel Trujillo Soriano).