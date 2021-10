En un partido sin mucho brillo y conformándose con lo mínimo, el Atlas derrotó anoche 1-0 a Chivas en el clásico tapatío con gol de penal de Aldo Rocha cobrado a la “Panenka”. El entrenador Digo Cocca dijo estar feliz con el triunfo que los coloca en el primer lugar de la tabla y por haber terminado con una larga racha sin poder vencer a los rojiblancos.

“Lo más importante es que venimos a buscar un resultado, venimos a buscar romper una racha, venimos a buscar ganar, venimos a buscar terminar con la sequía de derrotas contra el clásico rival, así que estamos muy contentos teniendo un equipo que está en los primeros puestos, esto no fue casualidad esto no es que tuvimos un poco de suerte y nada más lo venimos buscando por su puesto que aprovechamos las circunstancias del partido quiero ver mañana a la gente contenta con la camiseta de Atlas en la ciudad y queremos que esto sea costumbre”.

Por su parte el entrenador del “Rebaño” Marcelo Michel Leaño dijo estar orgulloso de su equipo pese al descalabro, porque supo sobreponerse a las expulsiones de Hiram Mier y “Chicote” Calderón

“Hoy estoy profundamente orgulloso de mis jugadores, nunca se rindieron, mostraron lo que es la esencia de este club luchar a pesar de las adversidades no bajar los brazos, intentar, jugar y la verdad es que fue algo que nos hizo vibrar a todos, mostramos una capacidad de respuesta importante a pesar de jugar con dos hombres menos y yo del arbitraje no voy a hablar”.

Las Chivas suman 3 encuentros bajo el mando de Marcelo en los que no ha podido marcar gol.

(Por Manuel Trujillo Soriano)