Sin tomar en cuenta consideraciones que realizó el comité que se instaló para ese fin, el Ayuntamiento de Tonalá aprobó y público en fast track el Programa de Ordenamiento Ecológico Local que compromete al Cerro de la instalación de Reina.

El 27 de mayo se dio el madruguete y publicación del texto, a pesar de un compromiso de incorporar observaciones realizadas no sólo por otras autoridades, sino por organismos civiles quienes en el pasado ya habían sido relegados y sus opiniones desatendidas para el documento. Las integrante del Comité de Defensa del Cerro de la Reina, Teresa Figueroa, explicó:

“Eso se puso por escrito, que no se debería de cambiar la vocación del Cerro de la Reina y de la UGA, Unidad de Gestión Ambiental. Sí las recibieron y después dijeron, ‘No, no las entregaron en tiempo y forma”.

Con los cambios acusan, se permitiría modificar la vocación de la zona, de conservación ambiental a zona turística, e incluso, entre letras, abre la puerta al desarrollo inmobiliario. (Por Héctor Escamilla Ramírez.)