El actual líder del campeonato mundial de pilotos de la fórmula uno, el holandés Max Verstappen se llevó la victoria en la carrera Sprint celebrada esta mañana y con ello ganó también el derecho de arrancar en primer lugar cuando este domingo se lleve a cabo el Gran Premio de Austria.

Atrás del piloto de la escudería Red Bull se ubicaron los dos autos de Ferrari, Charles Leclerc fue segundo y el español Carlos Sainz tercero.

Por su parte, el mexicano Sergio Pérez volvió a tener una gran actuación en la pista al arrancar desde el décimo tercer lugar y terminar en el quinto puesto, misma posición que ocupará en la parrilla de salida.

Luego de reconocer que no estuvo de acuerdo con la sanción que le aplicaron y que lo quitó del cuarto sitio que había conseguido en la clasificación, Checo señaló que fue una buena carrera.

“Si pudimos recupéranos pudimos llegar ahí al final, luego tuve el tema del track limits y no había mucho que arriesgarme ya no iba a llegar a Rosell de todas maneras, pero un quinto lugar que es importante para nosotros porque de ahí podemos pelear para mañana”.

Precisamente el quinto lugar que consiguió hoy en la carrera Sprint que fue de solo 24 vueltas, será el puesto que ocupará cuando inicie el gran premio austriaco, casa de la escudería Red Bull.