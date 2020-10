Desde temprana hora adultos mayores llegan a las oficinas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en Palacio Federal, para tramitar su credencial del Inapam, sin embargo lo hacen en medio de la incertidumbre porque si bien en el portal de internet dice que están abriendo, personas que han acudido hallan las instalaciones cerradas. Esta mañana hay siete adultos mayores aguardando y temen que de nuevo no abrirán, pues la persona que reparte las fichas no se presentó. Habla un afectado:

“Cuando te aparece esa palabra abierto pues ya tú mismo haces labor cara venir a hacer el trámite pero llegan aquí a la oficina central y aparentemente disque abierto y está cerrado”

Explicaron los tramitantes que, aunque buscaron información llamando por teléfono nadie los atendió. Algunos de estos adultos mayores han procurado no salir de casa más que a lo esencial y reconocen que les preocupa exponerse para realizar este trámite. (Por Héctor Escamilla Ramírez)