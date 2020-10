El Comité de Adjudicaciones del ayuntamiento tapatío licitó una partida por un millón 699 mil pesos a dos empresas para la compra de mobiliario para el Paseo Alcalde que incluye bancas de concreto, bolardos y delimitadores de vía.

Las ganadoras fueron Cerflo Servicios Integrales de Construcción SA de CV y Activa Zone SA de CV. La sesión tuvo su polémica pues si bien por precio eran las propuestas más económicas, hubo omisión de documentos y se pasó por alto, aunque fue razón para que semanas atrás esta licitación fuera declarada desierta. La integrante del Comité, Lluvia Barrios, expresó.

“Que no podemos tener en unas mismas fases tener dos criterios tan distantes. En una donde una carta o un par de cartas, que son requisitos una u otra para participar y que así lo toma el área técnica que lo evalúa, y por otro lado en una segunda vuelta donde no se presenta ninguna de estas, se presenta un documento que no está dentro de bases y se le toma como solvente”.

Pese a las observaciones, la adjudicación fue aprobada. (Por Héctor Escamilla Ramírez)