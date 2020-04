Con dos o tres policías en cada cuadra, la ciudad de Buenos Aires se propuso contener los contagios por COVID-19 en su territorio, porque la población ignoró los llamados para quedarse en casa.

Renata, una estudiante jalisciense que estuvo apenas unas semanas en Argentina cuando le cancelaron sus clases de intercambio en la Universidad de Palermo, narra que en México la situación se minimiza porque no lo han vivido.

“Entonces a la gente no le importaba: llegaba de viaje, seguía saliendo, entonces, ahí empezó todo el contagiadero no? entonces pues a los perros los tenían que sacar a pasearlos o así, pero era como que lo sacas enfrente de tu departamento y te vuelves a meter punto, pero la gente como que aprovechaba eso para salir y hacer la caminata del día y pasearse, entonces sí los multaban, me parece que allá la multa era de más de diez mil dólares” (Por Mireya Blanco)