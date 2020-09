A pesar de la epidemia de Covid, incluso en lunes, los fieles se dan cita en la Basílica de Guadalupe, donde se aplican medidas de sana distancia y uso obligatorio de cubre bocas, además de que el acceso restringido al recinto mariano. A pesar de ello, la devoción por la Guadalupana es grande, como en el caso de la señora Noemí.

“Yo más que nada, se murió mi esposo hace dos meses y no lo he llevado al panteón en cenizas, y mañana precisamente mañana lo voy a llevar, y por eso quiero que venga hoy a misa y la bendición, porque no se le dio la bendición”.

El acceso al interior de la Basílica está restringido a 500 personas por misa, a pesar de que la capacidad es de diez mil. Además, se permite visitar la imagen de la guadalupana, por una entrada independiente. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)