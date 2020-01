Con saturación en el sistema, lo que ha provocado esperas hasta de cuatro horas, este jueves inició la repartición de los boletos verdes del programa Mi Pasaje.

Desde las 6 de la mañana personas de la tercera edad y con alguna discapacidad, retando el frío y en algunos puntos hasta la lluvia, hicieron fila, destaca el grupo de adultos mayores que por primera vez se anotaron vía electrónica, para lo cual confiesan, tuvieron que echar mano de algún familiar.

“¿Usted cómo le hizo para sacar su cita?… Mi hija me la sacó, ayer me la sacó… ¿Y a usted quién le ayudó?… En el ciber, en la papelería… ¿Y a usted?… A mí, mi nuera me la saco ayer, mucha tecnología para nosotros los grandes ya, ocupamos ayuda”.

Los módulos del boleto verde del programa Mi Pasaje están abiertos de 8 de la mañana a 3 de la tarde, hoy y mañana corresponde a la letra “A” en el apellido.

Y es curioso que mientras módulos como el del Parque Agua Azul estuvieron a reventar, el de Plan de San Luis y Andrés Terán no registró más allá de 20 personas. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)