Tigres fue a Ciudad Juárez y le ganó 3-2 a los Bravos, al continuar la fecha 7 de la Liga MX y ganar con los goles de los franceses: Florian Thauvin (15′) y doblete de André-Pierre Gignac (17′, 43′).

Por los Bravos descontaron Fernando Arce (62′) y Alejandro Arribas (90′+2′).

La afición abucheó muy fuerte al Tuca Ferretti, quien al respecto comentó: “El abucheo tan fuerte que recibimos en el entretiempo fue una llamada de atención. No necesariamente tiene que ser del DT. Platiqué con ellos, nos pusimos de acuerdo en ciertas cosas y realizaron bien el trabajo. Son experiencias, jugamos contra un gran equipo”.

Por su parte en Aguascalientes, un gol de Víctor Dávila fue la diferencia y León se impuso 1-0 a los Rayos del Necaxa.

Para hoy: Monterrey Vs San Luis, Chivas Vs Puebla, y Pumas recibe al América. (Por Martín Navarro Vásquez)