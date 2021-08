En la acción de mexicanos en el futbol de Europa: Brilló Edson Álvarez que marcó un gol con el Ajax, que venció 5-1 al Vitesse en la Liga de Holanda.

Hirvin Lozano fue titular con el Nápoles que venció 2-1 al Génova. No hubo duelo de jugadores aztecas pues no fue convocado Johan Vázquez. el Chucky salió de cambio al minuto 70. Por cierto que Johan Vásquez, causó baja para los juegos del Tricolor en la Eliminatoria mundialista luego de presentar problemas musculares.

En la Liga de España, JJ Macías entró de cambio con el Getafe que perdió 2-1 con el Barcelona.

Mientras que Héctor Herrera no fue convocado con Atlético de Madrid que empató 2-2 con el Villarreal.

En la Liga Premier de Inglaterra nueva derrota del Wolverhampton que cayó 1-0 ante el Manchester United. Raúl Jiménez fue titular y jugó los 90 minutos. (Por Martín Navarro Vásquez)