Don Juan, a sus 72 años, no le batalló mucho para encontrar un cubrebocas práctico, tomó un brasier que su esposa ya no quería, lo cortó en la mitad y así se lo puso, solamente sostenido del elástico.

Don Juan detalla su ingeniosa idea:

“No. Es un brasier que ya no usaba, porque no le gustan de varillas -¿Y es práctico?- bastante, es más, todos los demás se suben, se caen cuando hablas y este que”

Y para mayor especificación, don Juan califica su cubrebocas como copa D. (Por José Luis Jiménez Castro)