Como parte de su tour “Contra el viento” la cantante Kany García ofreció su concierto este viernes en el Teatro Diana de Guadalajara. Entre un ambiente de fiesta y romanticismo, la puertorriqueña habló del amor y confesó lo difícil que le ha resultado el ser aceptada por estar enamorada y casada de una mujer: “En esos círculos pequeños de amigos, de familia, uno se siente cómodo y se siente querido, pero que joroba es salir a la calle y darte cuenta de las miradas y no se crean que esto es una cosa de algunos y que los artistas no lo viven, lo vivimos absolutamente todos, el hecho de salir dos mujeres a la calle o dos hombres en la calle es un acto de valentía diario.” Kany García se dio el tiempo para hacer algunas complacencias y ante grito del público de otra otra, regresó al escenario para cerrar el espectáculo con el tema “Remamos”, “Hoy ya me voy” y “Déjame abrazarte” portando una camiseta con la frase “si nos siguen violando, seguiremos luchando”. (Por: Katia Plascencia Muciño / Foto: @kanygarcia)