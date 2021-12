Berenice, enfermera del área Covid de un hospital de la ciudad, fue obligada a bajar del camión porque según el pasaje podría estar contagiada por Covid:

“Los ciudadanos le dijeron al chofer que me bajaran porque trabajo en un hospital de Covid y yo podía transmitir el virus. Yo me bajo del transporte público y pues me siento humillada, me siento mal la verdad por ese hecho”.

Esto ocurrió hace más de un año y fue uno de los motivos por el que se echó a andar el programa transporte de Conexión Médica, que gratuitamente trasladaba a médicos y enfermeras de su hospital Covid a su casa y que hoy, tras 20 meses en operación, finalizó su labor. Ahora estas camionetas serán utilizadas en un programa de transporte escolar sobre todo en el interior del estado. (Por José Luis Jiménez Castro)