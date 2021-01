Por el delito de encubrimiento tras el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval once trabajadores del bar Distrito 5 serán condenados.

Se trata de nueve hombres y dos mujeres, todos empleados del establecimiento, quienes aceptaron someterse a un procedimiento abreviado es decir, reconocieron su responsabilidad en los hechos a cambio de obtener una sentencia menor e incluso recuperar su libertad con el pago de una multa.

Los imputados son Abner Abraham, José Everardo, Edgar, Loot, Alonso, Christian, Juan Orlando, Alexis Omar y Oscar, además de Iliana y María del Rocío.

Previamente otro de los imputados identificado como Alex ya se había apegado a un procedimiento abreviado.

Hasta el momento la fiscalía estatal no ha informado las sentencias que les fueron dictadas a los once imputados.(Por José Luis Escamilla)