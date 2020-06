Los comerciantes de Zapopan con licencia de giro tipo “A” que no alcanzaron a pagar la renovación de licencia municipal este 2020 ya no deberán preocuparse por esta contribución, el alcalde, Pablo Lemus, informa que el pago será condonado para facilitar la reactivación económica de municipio.

“Es decir, no van a pagar licencias municipales, ni las tiendas de abarrotes, cremerías, tiendas de zapatos, de ropa, ya te decía de tianguis, de mercados, no van a pagar ni un solo centavo de contribución municipal para que los ingresos que reciben durante estos días vayan directamente pues a subsanar todos estos días que ellos estuvieron cerrados”.

La condonación en el pago de licencias forma parte de la estrategia “Ánimo Zapopan” para mover de nuevo la economía municipal e que incluye la entrega de créditos a las empresas hasta por 300 mil pesos para el pago de nómina, renta o la compra de mercancía. (Por Víctor Montes Rentería)