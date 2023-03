Los automovilistas con placas terminación uno que cuenten con su cita para realizar la verificación no serán sancionados, aunque ya haya vencido el plazo, informan autoridades de la Semadet, pero deben portar el documento cuando sean detenidos en los módulos de supervisión.

El taxista, Mario Rivera, fue multado en el módulo instalado afuera del Parque González Gallo, porque no pudo demostrar que contaba con una cita y no había verificado.

“Yo tengo la cita para abril, les estoy explicando, y de todos modos me hicieron la infracción, y me dicen que tengo que tengo que ir Vialidad, bueno a verificación para que me la condonen y me dicen que de todos modos procede, me hicieron la infracción, me quitaron mi tarjeta de circulación porque es transporte público”.

Si se verifica el automóvil dentro de 30 días posterior a la multa, ésta será condonada.

La sanción cuesta dos mil 074 pesos con 80 centavos. (Por Claudia Manuela Pérez)