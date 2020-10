Tras el regreso de Chihuahua al semáforo rojo, y ante el rebrote de Covid en Europa, el Gobierno de la República recurrirá al convencimiento de los ciudadanos para no utilizar medidas coercitivas, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente por sí misma tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias. Y yo confío mucho en eso. Nada más informarle a la gente, no hay que confiarse, hay que seguir con la sana distancia, hay que seguir con las medidas de higiene, todo lo que se ha recomendado”.

Informó que el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario López Gatell viajarán a Chihuahua para fortalecer la lucha contra la Covid, y se aplicará una estrategia de detección de gente contagiada similar a la de la Ciudad de México, con visitas a las maquiladoras. (Por Arturo García Caudillo)