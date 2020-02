El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, confió en que no exista un trasfondo político en la detención de Miguel Ángel Vázquez Reyes, quien fue jefe de gabinete durante su administración en Ciudad de México.

Además, el ex jefe de Gobierno dijo que no estaba enterado de la detención ni de la investigación que se le seguía a su ex colaborador.