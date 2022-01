Pese al rápido incremento en el número de contagios por Covid, el Gobierno de la República considera que no habrá desaceleración de la economía, así lo explica el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

“Efectivamente hay un crecimiento, eso no lo podemos esconder, en cuanto al número de casos de Covid. Muchos de ellos, la mayoría de ellos de la variante Ómicron, que se transmite con mayor rapidez o mayor facilidad. Y nosotros creemos que a pesar del aumento de casos de la pandemia, la actividad económica se va a mantener y que no va a haber desaceleración económica”.

Dijo esperar que los analistas se equivoquen, y que el Gobierno de la República está implementando una estrategia coordinada entre las diversas dependencias para enfrentar el problema. (Por: Arturo García Caudillo)