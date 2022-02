A pesar de las declaraciones del presidente López Obrador, en las que calificó de injerencista al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, la relación con el gobierno del vecino del norte no se verá afectada, considera la ex canciller, senadora Claudia Ruíz Massieu.

“La relación México-Estados Unidos está muy institucionalizada, somos socios, somos aliados estratégicos y tenemos una responsabilidad compartida para enfrentar muchos retos que tenemos en común y en ese sentido, pues no es una relación que se pueda ver afectada por alguna declaración u otra. Creo que el secretario de Estado, Blinken hace una manifestación de preocupación sobre la circunstancia que prevalece en perjuicio de los periodistas en nuestro país”.

Y explicó que cualquier declaración que venga de personajes de otros países, respecto de lo que sucede en México debe llevarnos simplemente a la reflexión, no a la molestia, y por el contrario, reconocer que tenemos un problema serio en materia de protección a periodistas. (Por Arturo García Caudillo)