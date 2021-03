Chivas confirmó que abrirá las puertas a la afición para el Clásico contra el América, el próximo 14 de marzo por la fecha 11 del Guardianes 2021. Ingresará solo el 25 por ciento de la capacidad del Estadio Akron, es decir poco más de 11 mil espectadores. No habrá venta de entradas en taquilla, sólo en plataforma y tendrán preferencias los abonados y los que tengan su boleto del juego Chivas Vs Monterrey de hace un año cuando inició la pandemia. Chivas detalla en comunicado lo siguiente:

“Te recordamos que NO habrá venta de boletos en la taquilla del Estadio. Todo será a través de nuestra plataforma en línea: WWW.OMNITICKET.MX las 24 horas del día. Este es el orden de prioridad de venta de entradas para este partido:

a) Compensación de los aficionados que compraron su boleto para el partido de la Jornada 10 vs Monterrey en el torneo Clausura 2020.

b) Venta preferencial para los Chivabonados.

c) Venta al público en general.

Por cierto que Chivas entrenó este viernes en Mazatlán, previo al juego de este sábado ante el equipo del Puerto de Sinaloa. (Por Martín Navarro Vásquez)