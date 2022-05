El campeón Mundial Súper mediano, Saúl “Canelo” Álvarez reveló hoy que en septiembre disputará su tercer pelea contra el kazajo, Gennady Golovkin.

“Lo seguro es que regresamos en septiembre, vamos a regresar en septiembre y en estos días hoy, mañana, pasado vamos a anunciar la pelea ya teníamos ese contrato con con Matchroom y DAZN, tenemos que seguir lo que empezamos y creo que son las dos peleas más importantes ahorita del boxeo, la pelea con Golovkin y la revancha con Bivol porque desafortunadamente perdimos pero eso no quiere decir que no lo vaya a intentar otra vez”.

El Canelo habló durante la presentación del Torneo “No Golf, No Life” que se realiza hoy en el complejo Bosque Real del Estado de México con la participación de diversas personalidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)