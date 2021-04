Tras una década dirigiendo a Tigres, Ricardo Ferreti, confirmó este miércoles que al finalizar el presente torneo se va de la institución.

“De esto no hay tema más que terminando la temporada es definitivo punto y no vuelvo a hacer comentario ¿Definitivo que ya no sigue? Exacto ¿Se siente traicionado? Ya no tengo comentario, mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue”.

Dijo que sería un bonito sueño irse de Tigres ganando el título.

Por otro, el “Tuca” indicó que le esta costando trabajo armar el cuadro con el que enfrentará a las Chivas este sábado porque tiene varios lesionados.

“Teniendo ciertos detalles con jugadores que no han podido entrenar. Diente López no ha podido entrenar en toda la semana, Carlos Salcedo no ha podido entrenar, Aquino no ha podido entrenar, Luis Quiñones está totalmente descartado pues estamos trabajando con los otros jugadores que están esperando oportunidad para poder actuar para poder enfrentar a un gran equipo un gran entrenador y amigo”.

Chivas y Tigres, tiene 22 puntos cada uno, por lo que el duelo entre rojiblancos y “felinos” es muy importante para confirmar su participación en el repechaje.

(Por Manuel Trujillo Soriano)