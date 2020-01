Porque no han recibido ningún informe de la Unidad de Medidas Cautelares sobre violaciones a su resguardo domiciliario, no hay sanciones o prisión preventiva contra el ex titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo Ayala.

El fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, negó que se mida con distinta vara este ex funcionario comparado con Miguel Castro Reynoso:

“El hecho de que se haya solicitando esa revisión de medidas cautelares en contra del ex secretario no fue porque haya publicado fotos en su Facebook, ni porque se hayan dado notas en periódicos, sino simplemente porque la Unidad de Medicas cautelares nos rindió un informe en ese sentido. Respecto a lo de las otras personas que salen en la misma condición no hemos recibido ningún informe oficial de la Unidad de Medidas Cautelares”.

La autoridad responsable de dicha Unidad es la Secretaría de Seguridad Publica del Estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)