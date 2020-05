Los Leones Negros sí jugarán en la nueva Liga de Desarrollo.

El presidente del equipo Alberto Castellanos, informó que el tema legal que llevan ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo está en curso junto a los clubes de Mérida y Correcaminos, esto ante la desaparición del ascenso y descenso de la Liga MX. Sin embargo, dijo no saber cuánto tiempo tardará la resolución por lo cual es un hecho que la UdeG sí participará en la nueva Liga que suplirá al Ascenso MX.

“Es que no tenemos opción porque hay 22 jugadores con un contrato vigente, y esos jugadores van a tener que jugar sí o sí. Nosotros tenemos la obligación con ellos y el equipo tendrá que seguir, y nosotros al margen de que tenemos que jugar en la nueva liga que no sabemos cómo va a estar no hemos sido informados de lo que se trabaja en esas mesas nosotros tendremos que participar en la que sea y como se llame con las condiciones que sean”. Martín Navarro