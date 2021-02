El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus pediría licencia en marzo próximo para buscar una curul en el Congreso local por la vía plurinominal, indica el propio alcalde.

“Recibí una invitación de Movimiento Ciudadano aunque no soy militante del partido político, para encabezar la lista plurinominal, la invitación cabía tanto para el ámbito federal tanto para el ámbito local. La ley me obliga a pedir licencia 90 días antes de la elección, ese plazo se vence si no me equivocó a partir del 7 de marzo”.

Los comicios para elegir alcaldes y diputados en Jalisco serán el 6 de junio. (Por Claudia Manuela Pérez)