Se confirma en Chivas que Santiago Ormeño no entra en los planes del equipo y el técnico Veljko Paunovic, fue quien señaló que no está entre las principales opciones para jugar.

“El tema de no entrar en planes, hay un orden por el que nosotros vamos y por el que nosotros medimos nuestro plantel. Con la incorporación de Daniel Ríos, la situación en la delantera se está agrupando y ahí hay que tomar decisiones, decisiones que nosotros siempre vamos en función de lo que pensamos que es mejor para el equipo. Con Santiago, desde luego, hemos tenido una conversación con él esta semana”.

Ahora lo que falta es saber si Ormeño buscará equipo o se quedará quizá sin jugar, pero cobrando pues tiene contrato actual con Chivas.

“Si tenemos a alguien en el equipo que se sienta, siendo la segunda o tercera, o está jugando un rol secundario en este momento y quiera abandonar, desde luego que no es para nosotros. El que se sienta con un rol secundario y quiera mejorar ese rol, se lo tiene que ganar aquí”, agregó el timonel Serbio.

Chivas jugará el viernes de visita al Atlético de San Luis. (Por Martín Navarro Vásquez)