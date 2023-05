Asegura el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que los narcobloqueos de esta madrugada en San Fernando, Tamaulipas, ya fueron levantados.

>“Salió en las noticias que había 16 bloqueos en el área de San Fernando, Tamaulipas, ya no hay ningún bloqueo. Si existieron algunos fueron retirados por personal de seguridad del estado y Fuerzas Federales. No hay agresiones, hubo una persona que fue atacada a las 7 de la mañana en el camino de la salida de Reynosa hacia Río Bravo, esa persona es la única agresión que se tiene registrada. No hay agresiones en contra de las autoridades”.

Para resolver este problema se está llevando a cabo un operativo con las 17 bases con las que cuenta la Sedena en la entidad, integradas por 550 elementos del Ejército, 60 de la Guardia Nacional y 100 de Fuerzas Especiales. (Por Arturo García Caudillo)