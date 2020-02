Buenas noticias para los adultos mayores que ya habían perdido la esperanza de cobrar su dinero del programa federal 68 y Más de la Secretaría de Bienestar.

Servidores de la Nación están acudiendo a los domicilios particulares para informar y en el mejor de los casos, avisar a las cabecitas blancas que ahí esta su dinero y que pueden pasar a cobrarlo.

Entrevistados en la colonia Santa Margarita de Zapopan, esto dijo una Servidora de la Nación.

“Si estamos yendo directamente a los domicilios a las personas que no fueron a cobrar su pago del adulto mayor/…¿Son muchos?/…Muchísima gente/…¿Pero por qué no fueron?/…De la Ciudad de México llegaron nuevos domicilios y ellos tampoco no sabían, pues como a muchos se les cumplió la edad el bimestre pasado y no se sabía que se les iba a entregar este bimestre/…¿Es el de la tarjeta bimestral verdad?/…Si”.

Estos adultos mayores del programa 68 y Más reciben dos mil 500 pesos bimestrales. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)