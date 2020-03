El director general de la agencia de viajes Panorama, Juan Pablo Mackissack, por donde viajaron alrededor de 400 personas de Guadalajara a Vail, Colorado, precisa que no todos están infectados por Coronavirus, y que los que han resultado positivos permanecen en cuarentena en sus domicilios:

“Pero sí, son muchísimo menos y lo que está buscando el gobierno y nosotros es precisamente que no pase de los que ya salieron positivos, pues -¿Cuántos pudieran ser entonces?- La verdad yo cifras no las tengo yo, las maneja el gobierno y la Secretaría de Salud”.

Señala que estos viajes a Vail, Colorado los organiza desde hace 40 años, que todos sus clientes se conocen y que cuando se realizó el viaje el 27 de febrero aún no se presentaba la problemática del Coronavirus en nuestro país. (Por José Luis Jiménez Castro)