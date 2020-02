Confirma la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, diversas irregularidades en siete auditorías realizadas a la CONADE y al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

“Todas estas irregularidades más allá de los montos, que como ustedes pueden comparar en relación con otros rubros del desarrollo nacional podrían ser muy modestos, de todos modos reflejan una actitud que desde la Función Pública ya no estamos dispuestos a tolerar, habrá posibilidad de determinar más adelante si se hace o no una denuncia formal, digamos ante la Fiscalía General de la República, actualmente no nos es posible presentar esta denuncia a la Fiscalía porque no estamos en el momento procesal oportuno”.

Aún no es tiempo de imponer sanciones, ni de judicializar estas conductas aclaró, por lo cual prefirió no dar nombres hasta que se haga una denuncia formal, pero sí reconoció que el desvío y la triangulación de recursos han sido una realidad en la Conade. (Por Arturo García Caudillo)