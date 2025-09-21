Familiares confirmaron la localización con vida de Gary Omar Silva González, Héctor Manuel Valdivia Martínez y José Manuel Arredondo Roldán, quienes habían sido reportados como desaparecidos.

A través de las páginas de Facebook “Nos falta Gary Silva” y “Te buscamos Héctor”, agradecieron el apoyo recibido en la difusión de las fichas de búsqueda, mismas que ya fueron actualizadas con la leyenda “Localizado”.

Hasta el momento, la Fiscalía de Jalisco no ha emitido un comunicado oficial para confirmar el hallazgo ni detallar las circunstancias en que fueron encontrados. (Por Edgar Flores Maciel)