Los contagios de Covid-19 en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande alcanzaron a Israel Vallarta Cisneros, detenido desde el año 2005 por un secuestro en el que participó con su entonces novia Florence Cassez.

De acuerdo con Mary, actual pareja de Vallarta Cisneros, nadie les ha dado información puntual sobre su paradero y ella sola descubrió que lo habían trasladado al hospital de Zoquipan para atenderlo.

“Que no nos estaban dando información, entonces ya al poco tiempo se comunican de trabajo social para decirme que mi esposo estaba ahí cuando yo fui, hicimos el trabajo de encontrarlo. Entonces ya me dijeron que estaba estable, que estaba delicado pero estable -¿Esa información me la dieron?- Hasta después que se hizo todo el movimiento, la presión y todo”.

Familiares de reos federales internados en Puente Grande, Jalisco, han promovido amparos para exigir que les permitan tener contacto con sus internos. (Por José Luis Escamilla)