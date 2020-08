La película Mulán no se estrenará en las salas de cine debido a la pandemia y llegará directamente a Disney+ a nivel internacional el 4 de septiembre; sin embargo, se tendrá que pagar una cantidad extra para poder verla. La compañía anunció también que la plataforma estará disponible en Latinoamérica en noviembre.

El músico Neil Young presentó una demanda en un tribunal de Nueva York en contra de la campaña para la reelección presidencial de Donald Trump, por utilizar sus canciones Rocking´ in the free world y Devil´s Sidewalk en mítines políticos, sin su permiso.

La cantante Dua Lipa anunció que el próximo 21 de agosto será el lanzamiento de su nuevo disco Future Nostalgia, el cual contiene colaboraciones con artistas como Madonna, Missy Elliot y Gwen Stefani. (Paco Morales González / Foto: @Disney)