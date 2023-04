El expresidente del Colegio de Jalisco y miembro de la comunidad universitaria, Javier Hurtado, confirma que el exrector de la UdeG tenía problemas de salud, derivados hace algunos años de la formación de divertículos.

“Y él me platicó que había tenido un problema muy fuerte del intestino, que le habían cortado más de la mitad del intestino. Yo supe recientemente, platiqué con un amigo hace algunas horas que me dijo que platicó con él telefónicamente el jueves y que le preguntó, le dijo licenciado cómo se encuentra, cómo está y que le dijo me siento muy mal, traigo problemas muy fuertes de los divertículos”.

A partir de las cinco de la tarde iniciarán los funerales, sin embargo desde temprana hora la Agencia Funeraria Gayosso luce repleta de coronas de políticos, universitarios, organizaciones y amigos.

Elena Poniatowska se hizo presente a través de twitter con el mensaje: “¿Qué será de la Feria Internacional del Libro con la pérdida de Raúl Padilla?”. (Por Gricelda Torres Zambrano)