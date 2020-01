Debido al cambio de escaleras eléctricas en la Estación Juárez del Tren Ligero esta mañana los usuarios tienen que salir por otra puerta, provocando confusión y hasta riesgo, pues la gran mayoría atraviesa avenida Juárez en pleno Parque de la Revolución, ante la nula presencia de agentes de Tránsito:

“Pues falta de comunicación hacia los usuarios, porque mucha gente hoy amaneció las puertas cerradas y la gente no sabe ni qué hacer/…¿No hay personal de SITEUR?/…No no hay nadie/…¿Y agentes de Tránsito para atravesar aquí avenida Juárez?/…Ah tampoco no hay nadie, la gente esta como quien dice a lo que venga, si a lo que venga y exponiendo todo la misma gente”.

Quienes habitualmente cruzaban la avenida Juárez por debajo de la Estación del Tren Ligero, ahora lo tienen que hacer por arriba, en medio del tráfico y sin la presencia de agentes de Tránsito. (Por José Luis Jiménez Castro, Foto: Juan Martínez)