Por ser un hospital híbrido, es decir, lo mismo se atienden casos de coronavirus que de otras enfermedades, el Hospital General Regional 180 del Seguro Social en Tlajomulco de Zúñiga, ha sido escenario de algunos desencuentros como el de este mediodía, donde la familia Hernández fue impedida de ingresar para ver a un familiar al que le amputarían la pierna. El hecho detonó en un enfrentamiento verbal entre los guardias del hospital y los familiares.

“Mi mamá esta adentro y no me dejan pasar y me siento impotente ¿Tu mamá está adentro? Sí y si fuera tu mamá estarían así como yo… Están tomando decisiones que no permiten a los familiares para… están por amputarla la pierna a su mamá y resulta que no pueden pasar… no pueden pasar, no pueden ingresar por ese problema del Covid”.

Los nuevos protocolos en la Clínica 180 del Seguro Social en Tlajomulco ha a desconcertado a muchos derechohabientes. (Por José Luis Jiménez Castro)