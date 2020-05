Mucha confusión hay todavía entre comerciantes para saber cómo obtener el distintivo que les permita ya abrir sus negocios. Ella es Ruth y tiene una estética en la colonia Mesa de los Ocotes en Zapopan:

Pasaron a decirme que cerrara y me dejaron en la hoja donde tenía que, el protocolo que tenía que seguir. Pero no nos han dicho nada del distintivo / ¿y usted tiene la duda de cómo se lo van a entregar? / Tengo la duda de cómo es que van a pasar, van a checar si estoy de acuerdo al protocolo y ya en seguida me entreguen el distintivo o qué hay que hacer”.

Como Ruth, cientos de comerciantes no esenciales en la ciudad no saben si los Visitarán en sus negocios para colocarles el distintivo o ellos tienen que ir a algún lado por él. (Por José Luis Jiménez Castro)