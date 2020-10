Para poder llegar al centro de Zapopan en vehículo primero hay que contratar un guía, entre adecuaciones viales, recortes de carriles, bolardos por doquier y semáforos encontrados, la confusión es constante sobretodo con automovilistas que llegan por Américas o Ávila Camacho también conocida como plaza de los Bolardos.

“Aquí el problema es es como un laberinto como quiera los taxis le hayamos pero hay gente que no conoce salen del Seguro y me ha tocado ver carros que se suben a los bolardos, más que confuso es el tráfico que se genera, aquí este pedazo era de tres carriles y ahora es un solo carril. Tan solo ese detalle de dar la vuelta aquí hace falta semáforo con la flecha que ya funcione”.

Por ejemplo, en el cruce de Américas y Ávila Camacho es tan cerrada la vuelta que se tuvo que colocar una barrera de plástico para que los vehículos no choquen con los bolardos. (Por José Luis Jiménez castro / Foto: Juan Martínez)