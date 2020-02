La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ha congelado 14 cuentas bancarias de personas ligadas al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, así lo expresa el titular de la UIF, Santiago Nieto:

“Hemos congelado por el caso vinculado con el señor Lozoya a 14 personas físicas y morales relacionadas con él, por las transferencias ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en caso de Altos Hornos de México. Nosotros no tenemos competencia de judicialización, le corresponde a la Fiscalía General de la República, pero el compromiso es a la brevedad terminar las dos que faltan para presentárselas al fiscal general y al fiscal anticorrupción, y que se pueda proceder en consecuencia”.

Explicó que hasta el momento la UIF sólo ha presentado cuatro denuncias relacionadas con el caso, de las cuales dos están judicializadas, y se investiga a más ex funcionarios del gobierno anterior, aunque por el sigilo de la investigación está impedido a dar nombres. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)