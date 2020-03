El Congreso de Jalisco cerrará sus puertas al público hasta nuevo aviso, como parte de las medidas sanitarias por la propagación del Coronavirus.

La Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo que permite la ausencia de casi 200 personas, entre madres de menores de 15 años de edad, mujeres embarazadas, mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes, y hombres jefe de familia monoparentales con hijos menores de 15 años.

El presidente de la fracción de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, descartó por ahora paralizar el Congreso local.

“Y están afectando también a sectores que no tienen un ingreso fijo, que no están en una empresa y que no están en el gobierno, entonces este sector es el más vulnerable en este momento. Nosotros no vamos a ser de mucha utilidad si cerramos el Congreso”.

Además será restringido el acceso a los trabajos en comisiones y sesiones de pleno para que solo ingresen dos asesores por fracción parlamentaria, y uno por diputado. (Por Mireya Blanco)