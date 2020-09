Con el argumento de que no se ratificaron, o que no hay elementos, diputados locales desecharon 66 solicitudes de juicios políticos contra alcaldes, jueces, y hasta el gobernador Enrique Alfaro, cuando era presidente municipal de Guadalajara.

Los juicios políticos que se desecharon datan desde 2010 y hasta el 2019.

El más antiguo corresponde a una petición para sancionar al ex auditor superior de estado, Alonso Godoy Pelayo. En la lista aparece además el gobernador Enrique Alfaro por un juicio político interpuesto en su contra en 2017 por el polémico programa de arte urbano.

De acuerdo con el control de solicitudes que publica el publica el Congreso local en su sitio web, también se desecha una solicitud contra el ex magistrado Leonel Sandoval Figueroa, el ex presidente Luis Carlos Vega Pámanes por la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial, y más de 20 presidentes municipales, incluidos María Elena Limón de Tlaquepaque, Ismael del Toro como alcalde tanto de Tlajomulco como de Guadalajara, y Juan Antonio González de Tonalá. (Por Mireya Blanco)