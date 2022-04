Diputados locales le dejaron “barata” la sanción al gobernador del Estado, Enrique Alfaro, por difundir propaganda electoral durante el periodo de veda en la consulta popular de juicio a ex mandatarios.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el Congreso de Jalisco tenía que sancionar a Alfaro, pero los diputados sólo aprobaron un exhorto para que el funcionario se apegue a la legalidad.

Diputados de MC, PAN, PRI y Verde votaron a favor que sólo se hiciera el exhorto, mientras que Hagamos, Futuro y Morena criticaron que no se estaba acatando la resolución del órgano jurisdiccional, pues no se estaba sancionando al gobernador.

Mientras que diputados de oposición acusaron que eventualmente esto podría generar una reacción del Tribunal, los diputados que votaron por sólo exhortar, argumentaron que legalmente no pueden castigar a Alfaro. (Por Héctor Escamilla Ramírez)