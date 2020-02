La comisión de Gobernación del Congreso de Morelos admitió la solicitud de juicio político contra el ex gobernador Graco Ramírez y dos de sus colaboradores, anunció el diputado, José Casas González.

El legislador afirmó que se encontraron elementos suficientes para aceptar y radicar el procedimiento contra el ex mandatario estatal.

Graco Ramírez y los ex funcionarios mencionados fueron acusados por el mismo Congreso estatal de faltar a sus responsabilidades al dejar sin ingresos a la Fiscalía General del Estado de Morelos. (Foto: Archivo)