Se presentaron finalmente los resultados del estudio desarrollado por el Instituto Mexicano de la Competitividad donde detectaron irregularidades en la nómina del Congreso de Jalisco. Destaca que los nombramientos obedecen a intereses políticas y no a las necesidades administrativas del Legislativo. El IMCO señala que el Congreso tiene mil 069 empleados, de los cuales se podría prescindir de hasta 600.

La diputada Mara Robles, presidenta de la Comisión de Administración, reveló por ejemplo, que uno de cada cuatro trabajadores tiene funciones que no están en el catálogo de puestos que marca la ley. También se denuncia un exceso de auxiliares administrativos.

“El costo de la nómina del Congreso de Jalisco es mas elevado que el de otros congresos estatales de México por número de diputados”.

La diputada señaló que el documento del IMCO es un diagnóstico y no una auditoría, por lo cual no revela nombres de quienes son los aviadores en el Legislativo, pero si documenta irregularidades graves en la operación del Congreso. (Por Héctor Escamilla Ramírez)