El Consejo Ciudadano de Seguridad es contundente y advierte que no regresarán a las pláticas de la llamada mesa de seguridad mientras las autoridades estatales no le dan importancia a las posturas de este organismo ciudadano.

La presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, Ana María Vázquez Rodríguez, indica que las resoluciones del organismo no han sido atendidas.

“Pertenecemos todavía, formalmente somos parte del Consejo Estatal de Seguridad, está en pausa nuestra presencia en la mesa porque estamos en negociaciones, en diálogos con el gabinete de seguridad y con el gobernador mismo para definir nuestro rol en la mesa. Entonces yo no diría ya no somos parte de la mesa, en este momento no estamos asistiendo”.

A través de un comunicado de prensa el gobierno de Jalisco informa que el Consejo Ciudadano de Seguridad sí estuvo presente en la mesa inter institucional en que se discutió el esquema de los Módulos Seguros, pero no emitió opinión alguna. (Por José Luis Escamilla)