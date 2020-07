Tras la presentación de la Iniciativa de Reforma al Sistema de Pensiones, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves, aseguró que el sector laboral seguirá pugnando por una reforma más completa.

“La gente tal vez cuando vea los porcentajes sienta que no es lo suficiente, y tiene razón, no es lo suficiente, pero es lo que en este momento se puede hacer, porque a parte de todo, tenemos además la pandemia y no es un momento muy apropiado cuando se están teniendo tantos gastos combatiendo a ese flagelo, que hiciéramos cosas que nadie podía sostener, ni los empresarios ni el gobierno”.

Sin embargo, aseguró, los sindicatos seguirán pugnando por alcanzar mejores pensiones para los trabajadores, y por ello pidió a los diferentes partidos representados en el Congreso no politizar este tema. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)