Luego de su paso por el reality “La Academia”, la cantante Fabiola Roudha asegura que más que una formación musical, le ayudaron a ser una cantante más segura y a tomar mejores decisiones, así lo platicó en entrevista con Notisistema.

“En estos reality shows no llegas a aprender de música, no llegas a aprender de canto, tú ya tienes que llegar con una escuela, una formación, porque literalmente sólo vas a competir con las habilidades que tú ya tienes y pues vas a ir viendo algunas otras, sin embargo, lo que te puedo decir de mi experiencia de estar en un reality show es que creo que te ayudan a ser una persona más madura, una persona más independiente, cuando estás ahí tú tienes que tomar las decisiones, porque no hay nadie más que las pueda tomar por ti”.

Actualmente Fabiola Roudha promociona su más reciente sencillo titulado “Cayendo en un sueño”, canción que estará en el disco que saldrá a la venta en el 2023. (Por Katia Plascencia Muciño)